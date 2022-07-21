В Мурманской области цены производителей промышленных товаров в июне снизились в среднем на 17,2%

По оперативным данным Мурманскстата, цены производителей промышленных товаров в июне 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились в среднем на 17,2%.

По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» наблюдалось снижение цен на железорудный и апатитовый концентраты (соответственно на 28,0% и 1,1%). Средняя цена на гравий повысилась (на 0,5%).

В обрабатывающих производствах возросли цены на кислород (на 15,6%), товарный бетон (на 0,5%).

Из пищевых продуктов повысились цены на дрожжевое тесто (на 27,4%), кормовую рыбную муку (на 15,4), консервы из печени трески (на 6,3), сдобные хлебобулочные изделия (на 4,1), филе рыбное мороженое (на 2,6), хлебобулочные изделия из пшеничной муки (на 0,1%). Вместе с тем снизились цены на мороженую рыбную печень (на 20,1%), мороженую рыбу (на 10,9), мороженого краба (на 0,4%). В производстве напитков незначительно возросла средняя цена на пиво (на 0,3%).

В металлургическом производстве снизились цены на катанку из алюминия (на 25,6%), необработанные никель и кобальт (соответственно на 24,8% и 17,3%). Кроме того, в обрабатывающих производствах отмечено снижение цен на спецодежду (на 11,8%).

По виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» снизились цены на произведённую электроэнергию (на 13,0%) и электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей (в среднем на 2,2%).

По видам экономической деятельности «Производство, передача и распределение пара и горячей воды», «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» цены оставались без изменений.