В Мурманской области цены производителей промышленных товаров в марте возросли в среднем на 7,0%

Как сообщает Мурманскстат, по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» наблюдалось повышение цен на апатитовый и железорудный концентраты (соответственно на 26,2% и 16,2%).

В обрабатывающих производствах возросли цены на ящики и коробки из гофрированного картона (на 39,9%), лёгкую металлическую тару (на 26,5%). Из пищевых продуктов подорожали молочная продукция (на 23,4%), мучные кондитерские изделия (на 8,4), пельмени (на 6,8), смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий (на 4,6), солёная рыба (на 4,5), консервы из печени трески (на 3,6), кормовая рыбная мука (1,5), хлеб и хлебобулочные изделия (на 1,3), пиво (на 1,0%).

Вместе с тем снизились цены на мороженую печень трески (на 7,8%) и мороженую рыбу (на 2,8%).

В металлургическом производстве возросли цены на катанку из алюминия (на 5,3%), необработанные никель и кобальт (соответственно на 4,9% и 3,2%).

Кроме того, в обрабатывающих производствах прирост цен наблюдался на товарный бетон (на 2,0%). В обработке древесины снизились цены на деревянные поддоны (на 14,3%).

По виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» возросли цены на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей (в среднем на 5,4%). На произведённую электроэнергию отмечено снижение цен (на 1,8%).

По видам экономической деятельности «Производство, передача и распределение пара и горячей воды», «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» цены оставались без изменений.