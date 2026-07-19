В Мурманской области чествовали металлургов

По случаю профессионального праздника прошли праздничные мероприятия и в Кандалакше. Среди почётных гостей торжества были заместитель председателя областной Думы Евгений Никора и депутат областной Думы Ирина Просоленко.

— Алюминий, медь, никель, палладий – эти металлы давно стали составляющей экономической мощи Мурманской области, а металлургия – отрасль, с которой связаны десятки тысяч северян, – отметил Евгений Никора. – Свою первую партию алюминия Кандалакшский алюминиевый завод выпустил 75 лет назад, став первым предприятием по производству алюминия за Полярным кругом и задав новый темп и в развитии древнего города, который в этом году отпраздновал 509 лет, и в истории отечественной металлургии и промышленности страны.

Присоединяясь к добрым словам, Ирина Просоленко добавила:

— Наш алюминиевый завод – ключевое предприятие города, с которым неразрывно связаны его история, развитие и судьбы многих семей. Здесь работают настоящие профессионалы, люди, чей ежедневный труд требует высокой ответственности, мастерства и преданности своему делу.

А в Мончегорске участником праздничных мероприятий стал депутат областной Думы Максим Иванов.

— Для нашего города трудовой доблести День металлурга – это живая летопись труда, мужества и великих достижений. Эту историю на протяжении десятилетий создавали поколения сильных и бесконечно преданных своему делу людей. В этот день мы с благодарностью вспоминаем тружеников тыла нашего города и всех, кто стоял у истоков и закалял характер отрасли. Сегодня сотрудники Кольской ГМК продолжают традиции и создают будущее.

Главными событиями мероприятий стали торжественные церемонии награждений лучших сотрудников градообразующих предприятий, где также были вручены награды Мурманской областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34609/