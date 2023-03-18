В Мурманской области чествуют моряков-подводников

В столице подводных сил Ордена Ушакова Краснознаменного Северного флота городе Гаджиево прошёл торжественный вечер, посвященный Дню моряка-подводника. В мероприятии принял участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой.

Со сцены гарнизонного Центра творчества и досуга звучали слова благодарности морякам-подводникам за их выдержку и высокий профессионализм. Сергей Дубовой отметил, что подводные силы создавались людьми убеждёнными, настойчивыми, бесстрашными, каждый из них всю жизнь гордится своей принадлежностью к особому морскому братству:

– Здесь, в столице подводных сил Северного флота, в городе морской доблести, который носит имя героя Магомеда Гаджиева, День моряка-подводника - особенный, родной праздник. В историю подводного флота гарнизон вписал немало ярких страниц. Героизм советских подводников в годы Великой Отечественной войны достоин преклонения. Но и в наше время в этой профессии есть место подвигам и орденам. Порой посмертно. Сегодня мы вспоминаем всех, кто защищал Отечество на морских и океанских просторах, всех, кого забрало море. Вечная им память!

Парламентарий адресовал поздравления всем, кто прошел школу подводного флота, научился ценить чувство локтя, взаимовыручку и по праву считает экипаж своей семьей:

– Боевая мощь нашего подводного флота создается усилиями каждого из вас, а еще теми, кто ждет вас из дальних походов на берегу. Мои поздравления – родным и близким подводников, всем, кто обеспечивает надежный тыл.

Сергей Дубовой вручил морякам-североморцам награды регионального парламента и пожелал им дальнейших успехов в службе.

Творческим подарком стало выступление вокальных коллективов и ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/ec9/k0bdwwevxl2rhelgc7899usjxeuzmbe0.jpg