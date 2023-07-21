В Мурманской области число браков растёт, а разводов становится меньше

В Министерстве юстиции Мурманской области подвели итоги работы органов ЗАГС администраций муниципальных образований Мурманской области за 6 месяцев 2023 года.

Число зарегистрированных в Мурманской области записей актов о рождении по итогам 6 месяцев текущего года, в сравнении с 2022 годом, сократилось на 3,7% (с 2906 до 2803). Количество пар, осуществивших государственную регистрацию брака, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года незначительно увеличилось – с 2144 до 2181 (+1,7%).

При этом количество регистраций расторжения брака сократилось на 3,9% (с 1873 до 1802 актов).

В 2023 году в Мурманской области, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, отмечается снижение количества записей актов о смерти на 12%. Так, по итогам 6 месяцев текущего год число зарегистрированных актовых записей о смерти сократилось с 4677 до 4176.