В Мурманской области число торговых точек с услугой «наличные на кассе» выросло более чем на треть

К началу 2026 года количество магазинов и автозаправок в Мурманской области, где доступна услуга по снятию наличных с банковских карт, достигло 275 единиц. Это на 35% больше, чем годом ранее.

Услуга «наличные на кассе» действует практически по всему региону. Наибольшее число точек с таким сервисом работает в Мурманске – 102, Апатитах – 23, в Североморске и Мончегорске – 19.

Услуга появилась и в отдаленных территориях вслед за развитием в регионе платежной инфраструктуры. Количество терминалов для оплаты с функцией выдачи наличных в Мурманской области достигло 940 штук.

«Активнее всего услуга развивается там, где поблизости нет отделения банка или банкомата. При этом она выгодна для бизнеса – позволяет привлечь покупателей и снижает расходы на инкассацию. Чтобы получить наличные на кассе, покупателю необходимо совершить любую покупку и перед оплатой предупредить кассира. Деньги выдадут, если в кассе есть банкноты необходимого номинала. Сумму включат в чек покупки», – отметила эксперт Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, узнать, оказывается ли данная услуга в конкретном магазине или АЗС, можно по специальному информационному стикеру на входе или непосредственно у продавца. Можно снять до пяти тысяч рублей в день и не более 30 тысяч рублей в месяц.