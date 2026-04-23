Мурманская область. Арктика (16+)23.04.26 11:00

В Мурманской области число торговых точек с услугой «наличные на кассе» выросло более чем на треть

К началу 2026 года количество магазинов и автозаправок в Мурманской области, где доступна услуга по снятию наличных с банковских карт, достигло 275 единиц. Это на 35% больше, чем годом ранее.

Услуга «наличные на кассе» действует практически по всему региону. Наибольшее число точек с таким сервисом работает в Мурманске – 102, Апатитах – 23, в Североморске и Мончегорске – 19.

Услуга появилась и в отдаленных территориях вслед за развитием в регионе платежной инфраструктуры. Количество терминалов для оплаты с функцией выдачи наличных в Мурманской области достигло 940 штук.

«Активнее всего услуга развивается там, где поблизости нет отделения банка или банкомата. При этом она выгодна для бизнеса – позволяет привлечь покупателей и снижает расходы на инкассацию. Чтобы получить наличные на кассе, покупателю необходимо совершить любую покупку и перед оплатой предупредить кассира. Деньги выдадут, если в кассе есть банкноты необходимого номинала. Сумму включат в чек покупки», – отметила эксперт Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, узнать, оказывается ли данная услуга в конкретном магазине или АЗС, можно по специальному информационному стикеру на входе или непосредственно у продавца. Можно снять до пяти тысяч рублей в день и не более 30 тысяч рублей в месяц.

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
