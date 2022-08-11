В Мурманской области число заключённых браков уменьшилось, но и они в большей части приводят к разводам

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Мурманскстат подвёл оперативные итоги социально-экономического положения Мурманской области в январе–июне 2022 года.

Как сообщает статистическое ведомство региона, индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в июне 2022 года в нашем регионе по сравнению с декабрём 2021 года составил 113,3 процента, в том числе на продовольственные товары – 113,2, непродовольственные товары – 116,8, услуги – 108,4 процента.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе–мае 2022 года составила 83816 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 13,3 процента. Её реальный размер (с учётом индекса потребительских цен за январь–май 2022 года по сравнению с январём–маем 2021 года в размере 113,5 процента) снизился на 0,2 процента.

Численность населения области (без учёта итогов Всероссийской переписи населения 2020 года) с начала года сократилась на 3,7 тысячи человек (на 0,5 процента) и составила на 1 июня 2022 года 720,7 тысячи человек.

В январе–мае 2022 года в области родились 2405 человек – на 0,1 процента меньше, чем в январе–мае 2021 года, число умерших снизилось на 7,7 процента и составило 4024 человек.

Число заключённых браков уменьшилось на 5,6 процента и составило 1627, число разводов – на 5,2 процента и составило 1504.