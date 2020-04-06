В Мурманской области COVID-19 вынудил школьников и студентов перейти на дистанционное обучение

Образовательные учреждения Мурманской области после каникул переходят на дистанционную форму обучения в период угрозы распространения коронавируса. Необходимые условия для организации учебного процесса в удаленном режиме созданы, преподавателям даны методические рекомендации. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания сообщила министр образования и науки Мурманской области Анна Головина.

Формат дистанционного обучения определяется образовательными организациями региона самостоятельно с учетом их оснащенности и технических возможностей, а также готовности школьников и студентов обучаться в домашних условиях. Так, можно выделить три основные формы: занятия в режиме онлайн с прямыми включениями учителей и учеников; уроки без трансляций – в таком случае преподаватель выдает задания по электронной почте, а взаимодействие организовано в групповых чатах; обучение по индивидуальному плану – в случае, если у обучающегося отсутствует доступ к сети Интернет.

В период дистанционного обучения все образовательные организации будут использовать различные электронные ресурсы, рекомендованные Министерством просвещения России. Кроме того, как отметила Анна Головина, наш регион включён в пилотный проект по апробации цифровой платформы Сбербанка для обучения учеников 5-8-х классов. Доступ к образовательной онлайн-платформе получили десять школ.

В этом году из-за пандемии COVID-19 перенесены сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ. Единый государственный экзамен начнется 8 июня, основной государственный экзамен для выпускников 9-х классов – 9 июня. Всероссийские проверочные работы (ВПР) также будут проведены, расписание ВПР – 2020 сейчас формируется.

В удаленном формате продолжают работать организации дополнительного образования детей, учреждения профессионального образования Мурманской области используют в работе различные формы дистанционных и электронных образовательных технологий, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.