В Мурманской области дан старт двухнедельной программе всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче

Открывая 12 сентября фестиваль, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Алёна Кузнецова отметила, что в Мурманской области уделяют большое внимание целям продвижения идей энергосберегающего и экологичного стиля жизни, повышения престижа профессий топливно-энергетического комплекса.

«Если все мы сегодня собрались здесь, значит мы неравнодушны к проблеме энергосбережения. Давайте беречь энергию! Давайте любить нашу планету! Объявляю фестиваль 2024 года открытым!», – поприветствовала участников Алёна Кузнецова.

Ключевой площадкой фестиваля #ВместеЯрче-2024 стала Мурманская областная детско-юношеская библиотека, которая на день превратилась в центр притяжения энергоэффективной молодёжи. Так, юные участники узнали, как устроена Кольская ветроэлектростанция, разобрались в принципах работы АЭС, попрактиковались в рисовании экологичными материалами, вспомнили основные правила энергосбережения в быту и правила электробезопасности.

Огромный интерес у ребят вызвала выставка автомобильной техники, на которой можно было узнать о том, как и где работает транспорт. В холле библиотеки развернулся «День открытых дверей ТЭК» – экспозиция, где энергетики рассказали о своей работе, продемонстрировали рабочее оборудование и инструменты, наглядно показали производственные процессы.

Активности подготовлены партнёрами фестиваля – профильными предприятиями и организациями, среди которых «ТГК-1», «МОЭСК», «МЭС», «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, «ЭЛ5-Энерго», «Мурманскводоканал», ИЦАЭ г. Мурманск, «Кольская АЭС».

Организаторами выступают региональные Минэнерго и ЖКХ, Министерство образования, Министерство культуры, Агентство энергетической эффективности.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/