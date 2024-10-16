В Мурманской области дан старт II Всероссийскому студенческому медиахакатону «Первые кадры»

Проект направлен на обучение, поддержку и продвижение молодых операторов, режиссёров монтажа, звукорежиссёров, сценаристов и медиахудожников.

«Правительство и губернатор Мурманской области большое внимание уделяют поддержке молодежи и смелых инициатив. В современном мире креативная экономика приобретает все большее значение и именно поэтому развитие креативных индустрий — приоритет, закрепленный в стратегическом плане «На Севере — жить». Медиахакатон, проводимый при поддержке Министерства информационной политики, отличная возможность поддержать творческую молодёжь региона и привнести новые идеи в нашу совместную работу. Рады, что именно Мурманская область стала площадкой для такого мероприятия», — приветствуя участников, сказала заместитель министра информационной политики Мурманской области Анна Акимова.

В заочном этапе медиахакатона приняли участие более 600 студентов из 57 регионов России. В финале проекта — 60 участников из 23 регионов под руководством 13 экспертов. До 20 октября участники медиахатона на практике представят навыки съёмки и монтажа видеороликов в семи профильных номинациях: «музыкальный клип», «документальный ролик», «проморолик», «юмористический ролик», «анимационный ролик», «короткометражный фильм», «свободная форма». Тема конкурсных работ приурочена к Году семьи в России в 2024 году.

«Данный проект вот уже второй год подряд собирает лучших киноделов, которые после Российской студенческой весны не останавливаются и продолжают заниматься направлением «Видео». Приятно, что география участников обширна: от Сибирского федерального округа до Центральной части России. Уверен, что проект Российского Союза Молодёжи поможет студентам реализовать свои креативные идеи для дальнейшей реализации медиапроектов по всей стране», — отметил председатель Российского Союза Молодёжи Дмитрий Покровский.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, конкурсная программа включает образовательные мастер-классы, съёмки и монтаж видеороликов, кинопитч, а также для участников подготовлены культурная и экскурсионная программы. Финал проекта «Первые кадры» состоится 19 октября. Победителю медиахакатона будет предоставлено право участия в XXXIII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в 2025 году.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/