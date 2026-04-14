В Мурманской области дан старт комплексу мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному периоду

В числе первых шагов — проведение учений среди персонала электросетевых компаний. Цель таких мероприятий – совершенствование взаимодействия участников при проведении аварийно-восстановительных работ в предстоящий осенне-зимний период, в том числе алгоритмы действий персонала в условиях нештатных ситуаций. Кроме того, проверена готовность аварийно-восстановительной техники и оборудования. Особое внимание уделялось вопросам оперативного реагирования.

По итогам учений был вынесен на обсуждение ряд вопросов, требующих дальнейшего рассмотрения и принятия управленческих решений. Также были заслушаны доклады о текущей готовности и определили ключевые направления для повышения надёжности энергоснабжения в осенне-зимний период.

В дальнейшем планируется проведение аналогичных мероприятий с участием всех организаций, задействованных в обеспечении стабильного прохождения отопительного сезона. Работа ведётся в тесном взаимодействии с органами власти и профильными ведомствами.

Следует отметить, что в рамках народной программы «На Севере – жить!» в текущем году на подготовку муниципалитетов к зиме выделено более 90 млн рублей. Эти средства будут направлены на ремонт и модернизацию объектов ЖКХ, подготовку инженерных сетей и котельных, что позволит повысить надёжность инфраструктуры и обеспечить безаварийное прохождение зимнего сезона.

Как отмечает региональное Минэнерго и ЖКХ, подготовка к зиме — это залог комфорта и безопасности жителей Мурманской области. Все мероприятия проводятся с целью минимизации рисков и обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения в условиях сурового северного климата.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565623/#&gid=1&pid=3