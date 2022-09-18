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Мурманская область. Арктика (16+)18.09.22 12:00

В Мурманской области дан старт мероприятиям Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче

16 сентября на базе областной научной библиотеки стартовали мероприятия самого яркого события осени – Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии.

Цели фестиваля из года в год остаются неизменными – это популяризация энергосберегающего и экологичного образа жизни, внедрение энергоэффективных технологий среди населения. Одной из целей также является популяризация профессий ТЭК среди молодёжи.

С момента старта первого фестиваля в 2016 году Мурманская область остается в числе регионов, активно поддерживающих идеи бережного отношения к ресурсам.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в текущем году двухнедельная программа объединит 71 площадку по всей области. Под эгидой #ВместеЯрче в центрах дополнительного образования, библиотеках, домах культуры пройдут более 120 различных конкурсов, викторин, творческих мастер-классов, спортивных состязаний.

Акценты программы текущего года сделаны как на развитии новых технологий, так и на историческом наследии отрасли, значении трудового подвига энергетиков: от первых ГЭС до современного ветропарка.

Открывая фестиваль, заместитель министра энергетики и ЖКХ Сергей Лупанский пожелал ребятам плодотворной работы и хорошего настроения, а также подчеркнул: «Надеюсь знания, полученные вами на фестивале, сформируются в чёткие и правильные убеждения».

Также в церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора, директор ГОКУ «АЭЭ МО» Вадим Глухих, официальный представитель ПАО «Энел Россия» Вадим Уланов, заместитель директора по сбыту электроэнергии «АтомЭнергоСбыт» филиал Мурманский Валерий Котликов.

Партнёрами фестиваля в текущем году выступают крупнейшие предприятия и организации отрасли: ГОКУ «Агентство энергетической эффективности Мурманской области», ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия», АО «Апатитыводоканал», ГОУП «Мурманскводоканал», АО «АтомЭнергоСбыт» Мурманский филиал, ПАО «ТГК-1», Кольская АЭС, АО «МОЭСК», АО «МЭС», ПАО «Энел Россия», ИЦАЭ г. Мурманск.

Фестиваль ежегодно проходит во всех крупных городах страны при поддержке Минэнерго, Минобрнауки и Министерства культуры России, Росмолодёжи, Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда «Росконгресс».

Контактное лицо по вопросам проведения Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в Мурманской области – Ирина Попенко, главный специалист Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, телефоны:  8 (815-2) 486-7388-960-021-84-19popenko@gov-murman.ru.

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