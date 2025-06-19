В Мурманской области дан старт обучения первой группы участников региональной программы для ветеранов СВО «Герои Севера»

Вчера был дан старт обучения первой группы участников программы «Герои Севера». В Центре управления регионом спикер Ольга Павлова провела практический семинар по основам психологического взаимодействия с людьми различных целевых групп.

Ольга Павлова является специалистом в области кризисной психологии, реабилитации и психотерапии, работает с участниками СВО, обладает более чем десятилетним опытом работы в «горячих точках» в составе международных гуманитарных и миротворческих миссий.

«В первую очередь необходимо познакомить участников программы с самими собой, чтобы они более чётко начали понимать свои сильные стороны и уровень своих компетенций. Исходя из этого можно будет выстроить программу обучения таким образом, чтобы она была максимально полезна для каждого участника. Программа нацелена на эффективное взаимодействие с различными целевыми группами людей, что очень пригодится всем участникам проекта «Герои Севера» в будущей карьере», – отметила Ольга Павлова.

Первый блок, нацеленный на командообразование и усиление управленческих навыков, продлится до конца августа. Затем участников ждёт практика на ведущих предприятиях региона, а также в органах муниципальной и государственной власти.

В Мурманской области программа «Герои Севера» реализуется по инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках поручения Президента России Владимира Путина. Программа стартовала 23 февраля, в День защитника Отечества. Напомним, 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества. «Герои Севера» – программа для ветеранов боевых действий, действующих военнослужащих и участников специальной военной операции, которые хотят получить знания и навыки для работы в госуправлении, предпринимательстве и общественных организациях.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548636/#&gid=1&pid=1