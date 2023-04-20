В Мурманской области дан старт проекту «Медицина и спорт»

Министерство здравоохранения совместно с Министерством спорта региона запустили просветительский проект, направленный на приверженность здоровому образу жизни, достижение высоких результатов, подготовку к соревнованиям различного уровня юных заполярных спортсменов.

Первыми участниками стали представительницы федерации художественной гимнастики Мурманской области. Мероприятие прошло на базе городской детской поликлиники №1.

Как готовить себя к соревнованиям, настроить себя на выступление, не поддаваться волнению, принципам сбалансированного и рационально питания девушкам от 8 до 17 лет и их родителям рассказали врач-психолог и эндокринолог детской поликлиники. Также в режиме онлайн к мероприятию подключились юные гимнастки из Кандалакши, Апатитов, Кировска, Полярных Зорь, Мончегорска, Гаджиево.

«Актуальность этой встречи в том, что наши юные спортсмены часто испытывают перегрузки: и эмоциональные, и физические. Многие не соблюдают режим питания, увлекаются диетами, что может привести к проблемам со здоровьем. Предотвратить развитие такого сценария, сделать ребят более стрессоустойчивыми – цель этого проекта. Надеюсь, что такой формат и полученная информация будут полезны и приведут к более высоким достижениям, победам наших юных заполярных спортсменов», – подчеркнула заместитель министра здравоохранения Екатерина Сулима.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, подобные встречи будут организованы и для воспитанников секций других видов спорта. Уже изъявили желание принять участие в подобной просветительской акции представители пяти спортивных федераций региона.

Фото: https://gov-murman.ru