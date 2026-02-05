Юных северян приглашают на специальные кинопоказы к Году единства народов РоссииБлины на Масленицу на семью обойдутся россиянам в этом году почти в 209 рублей
В Мурманской области дан старт региональному этапу Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы–2026»

Торжественное открытие соревнований состоялось вчера в Мурманске на базе Губернаторского лицея. Чемпионат проводится в регионе уже в четвертый раз. В этом году в нём примут участие 344 конкурсанта – студенты организаций среднего профессионального образования и школьники.

Обращение к участникам, экспертам и гостям мероприятия передал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, отметив в своём приветствии, что чемпионат способствует профессиональному становлению молодёжи, формированию карьерной траектории и укреплению технологического и кадрового суверенитета страны, а важную роль в этом процессе играют педагоги и наставники.

Заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина подчеркнула значимость чемпионатного движения для развития системы профессионального образования и подготовки кадров, востребованных экономикой региона.

Региональный этап чемпионата пройдёт на площадках колледжей Мурманской области, Кадетской школы города Мурманска и Центра дополнительного образования «Лапландия». Соревнования организованы по 60 компетенциям среди основной категории и юниоров, которые соответствуют перспективным направлениям социально-экономического развития региона в рамках перечня топ-20, определенного губернаторским планом «На Севере – жить!».

В этом году программа чемпионата расширена за счёт пяти новых компетенций, в числе которых – эксплуатация беспилотных авиационных систем, мехатроника и здоровьесберегающие технологии.

Партнёрами выступают более 70 предприятий региона. Работодатели участвуют в разработке конкурсных заданий, оснащении соревновательных площадок и оценке результатов участников - привлечены около 600 экспертов.

Итоги регионального этапа подведут 3 марта. Победители представят Мурманскую область на отборочных соревнованиях для участия в финалах национального чемпионата, которые пройдут в Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге.

По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с 2024 года для победителей и призёров регионального этапа предусмотрены денежные премии: 20 тысяч рублей – за первое место, 15 тысяч рублей – за второе и 10 тысяч рублей – за третье.

Как подчеркнула министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, интерес к чемпионатному движению стабильно растёт.

«Чемпионат «Профессионалы» привлекает всё больше молодёжи. Расширяется перечень компетенций, увеличивается число экспертов и предприятий-партнеров. Для ребят это не только соревнование, но и возможность профессионального самоопределения, получения практического опыта и уверенного старта в карьере. Многие предприятия региона принимают победителей и призеров на практику и стажировки, рассматривая их как будущих сотрудников. Важно, чтобы молодые специалисты связывали свою жизнь с Севером, видели перспективы для работы и самореализации в Мурманской области и строили здесь свое будущее», – отметила Диана Кузнецова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561685/#&gid=1&pid=7

