В Мурманской области дети со спинальной мышечной атрофией будут обеспечены лекарственными препаратами за счет средств регионального бюджета

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на закупку дорогостоящего препарата Нусинерсен (Спинраза) на 2020 год из областного бюджета дополнительно выделено 80 миллионов рублей. Цель – обеспечить необходимое лечение и преемственность лекарственной терапии детей с редким заболеванием. Выделенные средства позволят продолжить лечение препаратом Спинраза всех детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) в Мурманской области.

На сегодняшний день Спинраза – единственный препарат для терапии пациентов с СМА, подтвердивший свою безопасность и эффективность, зарегистрированный в России.

В Заполярье трое детей с этим редким генетическим заболеванием, протекающим с поражением двигательных нейронов спинного мозга. Два пациента попали в гуманитарную программу и получают лечение с июля 2019 года бесплатно. Третий пациент не попал в данную программу, но с момента постановки диагноза региональный Минздрав начал ходатайствовать о назначении ему терапии Спинразой. Параллельно ведомством была начата работа по привлечению благотворительных фондов, поддерживающих детей с подобным диагнозом. По направлению Минздрава области федеральный институт назначил этот лекарственный препарат маленькому пациенту в январе этого года.

В первый год терапии детям, проходящим подобное лечение, требуется шесть введений препарата. Все последующие годы – по три введения. Цена одной инъекции составляет порядка 8 миллионов рублей. Сейчас регион закупает лекарственный препарат Спинраза в соответствии с действующим законодательством.

«В январе мы получили официальное назначение Спинразы для третьего ребенка, которого добивались с прошлого года. Сейчас идет закупка лекарства – это занимает определенное время. Первое введение препарата ему планируется в апреле, сделать это мы сможем уже в Мурманске, а не в Москве. Два других ребенка получат Спинразу за счёт средств регионального бюджета по окончании терапии Спинразой в рамках гуманитарной программы», – прокомментировал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.