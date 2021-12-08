В Мурманской области детские ёлки пройдут в очном формате

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области посчитало возможным проведение в декабре 2021 года губернаторских новогодних ёлок и ёлок глав административных муниципальных образований в очном формате.

Проведение новогодних представлений возможно в форме спектаклей в зрительных залах при условии соблюдения дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий: заполнение зрительного зала на 50% от вместимости; соблюдение социальной дистанции; бесконтактная термометрия всех присутствующих; обеззараживание воздуха в помещениях; перерывы между спектаклями для дезинфекции вирулицидными препаратами и проветривание.

«Допуск на мероприятия лиц старше 18 лет будет возможен только по предъявлении документов, подтверждающих так называемый ковидный статус: сертификат о вакцинации против COVID-19, сертификат переболевшего коронавирусом, отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия 48 часов), медицинский отвод от прививки против COVID-19», – отметили в ведомстве.

Среди требований также использование средств индивидуальной защиты для работников организаций и зрителей старше 14 лет, а также кожных антисептиков при входе в здание, зрительные залы, санитарные узлы и туалетные комнаты.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для организованных групп, которые прибудут на губернаторскую ёлку из муниципалитетов, также есть особые условия: предоставить справки на приглашенных детей и сопровождающих лиц об отсутствии контактов с инфекционными больными за последние 3 недели, полученные не ранее, чем за 3 дня до выезда на праздник; провести термометрию при посадке в транспорт для доставки на мероприятие и организовать питание для детей. Это может быть горячее или сухой паек – в зависимости от времени, потраченного на дорогу и нахождение на празднике.