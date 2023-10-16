В Мурманской области действует 208 резидентов Арктической зоны РФ

В Мурманской области появился 208 резидент Арктической зоны Российской Федерации. Об этом сегодня в рамках оперативного совещания сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Компания «Северное сияние» занимается проектами по производству и продаже сувенирных изделий. Также у них имеется павильон в Кольском районе», – отметил глава региона Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Мурманская области лидер по количеству резидентов АЗРФ. Статус резидента в Мурманской области могут получить коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, регистрация которых осуществлена на территории региона. Минимальный объём капитальных вложений в инвестиционный проект должен составлять не менее 1 млн рублей.

Подробнее о преференциальных режимах можно узнать на инвестпортале Мурманской области.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/