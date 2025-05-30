В Мурманской области действует 75 корпоративных программ по укреплению здоровья сотрудников

Мурманская область приняла участие во II Всероссийском телемарафоне «Марафон здоровья #ВместеЗдорово», организованном Советом Федерации.

Задачи марафона – продвижение идей по сохранению профессионального здоровья работающего населения через лучшие практики городов и компаний, формирование системного подхода по сохранению здоровья граждан для достижения целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Лучшие практики по здоровьесбережению и корпоративные программы представили администрация Мурманска, Кировский филиал АО «Апатит» ПАО ФосАгро, АО «Кольская ГМК», МБДОУ г. Мурманска №104.

«Мурманская область последовательно работает над формированием культуры здоровья и благополучия. В рамках региональной программы «Укрепление общественного здоровья в Мурманской области» мы внедрили 17 муниципальных программ на территории региона, направленных на популяризацию здорового образа жизни. В регионе действует 75 корпоративных программ укрепления здоровья в 61 трудовом коллективе, включая учреждения здравоохранения, крупные предприятия, образовательные и культурные организации», – отметила первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима.

Корпоративные и муниципальные программы являются важным инструментом для укрепления общественного здоровья, включающим такие направления, как создание мотивации для ведения здорового образа жизни, занятиями спортом, стимулирование сотрудников к отказу от вредных привычек и выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний с последующей разработкой корректирующих мероприятий.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, реализация мероприятий в сфере здравоохранения является приоритетным направлением стратегического плана «На Севере – жить!».