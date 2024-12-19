В Мурманской области действует более 70 корпоративных программ по укреплению здоровья сотрудников

Министерство здравоохранения Мурманской области подвело итоги конкурса на лучшую корпоративную программу по укреплению здоровья сотрудников «Здоровый коллектив» среди учреждений и предприятий Мурманской области.

«В рамках реализации региональной программы «Укрепление общественного здоровья в Мурманской области» национального проекта «Демография» в регионе реализуется более 70 программ в 58 организациях, включая крупные промышленные компании, медучреждения, образовательные организации. Сохранение здоровья сотрудников – ключевая задача любого предприятия или учреждения. Это не просто тренд, а стратегическая необходимость, повышающая продуктивность, снижающая стресс и создающая здоровый микроклимат. Лучшие практики будут внедрены не только в медицинские, но и в другие учреждения Кольского Заполярья», – рассказала Екатерина Сулима, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области.

19 программ поддерживают физическую активность, 12 способствуют отказу от курения, одна нацелена на сокращение потребления алкоголя, 10 поддерживают психическое здоровье, 9 продвигают здоровое питание, 20 программ направлены на сохранение и укрепление общего здоровья.

На конкурс было представлено 9 инициатив учреждений из Мурманска, Апатитов, Оленегорска, Ковдора, Мурмашей.

Лучшей корпоративной программой по укреплению здоровья работников признана инициатива Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»». На втором месте – Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения. Третье место заняло дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска №104.

Все участники награждены благодарностями Министерства здравоохранения Мурманской области.

Корпоративные программы являются важным инструментом для укрепления общественного здоровья, включающим такие направления, как создание мотивации в коллективах для ведения здорового образа жизни, занятиями спортом, стимулирование сотрудников к отказу от вредных привычек и выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний с последующей разработкой корректирующих мероприятий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/