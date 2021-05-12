В Мурманской области действует «Детский телефон доверия» 8-800-2000-122

Трагедия в Казани вновь вывела на первый план вопрос профилактики насилия среди детей и молодёжи. Нередко корнем проблемы является замалчивание тех или иных событий или особенностей поведения будущего преступника, проблем в детском коллективе, которые сами дети видят, однако не могут или не хотят сообщить об этом педагогам, психологам или полицейским. Чаще всего подросток, столкнувшийся с травлей, заметивший нечто подозрительное или ставший свидетелем чьих-то неприглядных действий, просто не знает, к кому он может обратиться, или боится последствий.

На территории Мурманской области, как и по всей стране, действует единый круглосуточный «Детский телефон доверия» 8-800-2000-122. Звонки на него анонимны, не записываются и не прослушиваются. Психологам, работающим на линии, можно рассказать абсолютно обо всём и попытаться найти выход из сложившейся ситуации.

На интернет-сайте «Детского телефона доверия» https://telefon-doveria.ru/ есть такой же анонимный чат, куда можно обратиться, чтобы подготовиться к звонку. Также на интернет-странице рассматриваются типичные случаи и даются рекомендации, как справиться с проблемами.

Если проблема требует серьёзного вмешательства, звонок будет переадресован в социальные учреждения:

– Мурманский Центр социальной помощи семье и детям;

– Мончегорский Центр социальной помощи семье и детям;

– Полярнозоринский Центр социальной помощи семье и детям;

– Комплексные центры социального обслуживания населения региона.

В центрах, в том числе, оказывается поддержка детям и женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в любом случае, подросткам необходимо понимать, что замалчивание жизненных трудностей, психического и физического насилия приводит лишь к превращению проблемы в подлинную беду, в которой уже может пострадать не один человек. Решать болезненные вопросы нужно здесь и сейчас.