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Мурманская область. Арктика (16+)07.12.22 16:00

В Мурманской области действует комплекс мер поддержки бизнеса

Среди инструментов — конкурсы, гранты, форумы, тренинги и другие мероприятия, направленные на помощь представителям малого и среднего предпринимательства.

В Мурманске для начинающих предпринимателей с 2015 года проводится конкурс на предоставление грантов для реализации бизнес-проектов.

Мурманчане могут получить до 500 тысяч рублей на покупку оборудования, оргтехники, мебели, инвентаря и экипировки, необходимых для реализации бизнес-проекта, оплату аренды помещения или оформление франшизы.

Как сообщает администрация города Мурманска, за семь лет работы программы поддержано 28 проектов на общую сумму более 13 миллионов рублей. Мурманчане получили возможность открыть бизнес в различных сферах: производстве мебели, швейном производстве, предоставлении услуг дополнительного образования, общественном питании, растениеводстве, организации досуга, услуг в области медицинского ухода и других.

В этом году финансовая поддержка оказана пяти победителям.

Начинающие предприниматели, получившие поддержку ранее, уже смогли успешно реализовать свои идеи. Так, победитель 2017 года предприниматель Максим Марищак потратил средства гранта на оборудование и оргтехнику для своего проекта — образовательного центра «ЮНИУМ», закупив персональные компьютеры, телевизоры, фотооборудование, музыкальные инструменты, проектор, доски флип-чарт, облучатель-рециркулятор. За пять лет работы центра подготовку по различным направлениям прошли более двух тысяч человек.

Поддержка оказывается и опытным предпринимателям. Субъекты малого и среднего предпринимательства также могут получить субсидии для возмещения части затрат.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23806&page=1

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