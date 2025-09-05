В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»
Мурманская область. Арктика (16+)05.09.25 11:30

В Мурманской области действует комплекс мер поддержки тренеров-преподавателей

Доплаты наставникам, выплаты при трудоустройстве и вознаграждения за высокие спортивные результаты обсудили вчера в Североморске на встрече главы региона с физкультурным активом области и лидерами спортивной сферы.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, поддержка спортсменов и тренеров – одно из приоритетных направлений губернаторского плана «На Севере – жить!». Так, в Заполярье, по инициативе главы региона новые сотрудники получают выплаты при первичном трудоустройстве по профильной специальности в размере не менее 50 % к окладу, ставке заработной платы на период не менее трёх лет. Отдельное внимание – тренерам, которые передают свой опыт молодому поколению. Доплата к окладу в течение года за наставничество молодых специалистов составляет 10%.

Из года в год северяне достойно представляют Мурманскую область на соревнованиях различных уровней. За хорошие результаты в подготовке спортсменов тренерам также предусмотрена доплата от 20% до 200% от оклада. Единовременное вознаграждение за победы на международных и всероссийских состязаниях составляет от 200 тысяч до 4,5 млн рублей. Размер премий по итогам спортивного года – 30 тысяч рублей.

«Несмотря на определенные сложности в бюджете, мы сохраняем все стимулирующие выплаты нашим тренерам. Это крайне важно», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, с 2022 года по инициативе главы региона поощрение для спортсменов и тренеров увеличено более чем в 10 раз.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552869/#&gid=1&pid=1

