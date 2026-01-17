КАК УЗНАТЬ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ БЕСПЛАТНО: СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ И РАСШИФРОВКА УРОВНЕЙТЕЛЕКОМПАНИЯ «АРКТИК-ТВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА
В Мурманской области действует комплексная система из более чем 50 видов помощи участникам СВО и их семьям

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в филиале фонда «Защитники Отечества» в Мурманской области под председательством сенатора РФ Елены Дягилевой состоялось рабочее совещание по мерам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В ходе встречи были проанализированы действующие механизмы помощи и намечены пути совершенствования законодательства с учётом региональной специфики, а также запроса со стороны бойцов и их близких.

В работе совещания приняли участие руководитель отделения Социального фонда России по Мурманской области Вадим Корнов, ВРИО руководителя Ассоциации ветеранов СВО Владислав Кравченко и начальник Управления организации медицинской помощи регионального Минздрава Михаил Пашковский.

Открывая совещание, представитель Заполярья в сенате подчеркнула приоритетность этого направления на государственном уровне, отметив внимание, которое уделяет теме спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

«В нашей стране создана стройная система поддержки и защиты прав участников СВО. Наш общий приоритет – постоянное повышение качества жизни защитников Отечества и защита интересов их родных. Поэтому Совет Федерации активно работает над формированием и совершенствованием законодательной базы», – заявила Елена Дягилева.

Парламентарий отметила, что Советом Федерации принято более 130 законов и нормативных актов. В осеннюю сессию, например, закреплено право защитников Отечества на бесплатное повторное среднее профессиональное образование, а для ухаживающих за ранеными бойцам – на дополнительный отпуск в 35 дней. Также расширены возможности социально ориентированных НКО по поддержке ветеранов и их семей, одобрены законы о присвоении воинских званий добровольцам, усилены гарантии сохранения рабочего места на период лечения, введено право на бесплатный проезд к местам проведения военно-врачебной экспертизы.

«Законодательные инициативы должны идти «от жизни», оперативно отвечая на реальные запросы самих получателей помощи. И здесь крайне важно тесное взаимодействие с региональными ведомствами, которые находятся в постоянном контакте с участниками СВО и их родными», - подчеркнула Елена Дягилева.

В рамках совещания руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Жанна Макарова осветила текущие направления работы: оказание адресной помощи ветеранам и семьям погибших бойцов, содействие в получении медицинских и реабилитационных услуг, помощь в решении бытовых и социальных вопросов. Подводя итоги работы в 2025 году, она подчеркнула важность поддержки коллег в организации работы фонда.

«Выражаю глубокую благодарность Елене Васильевне, министру труда и социального развития Мурманской области Сергею Мякишеву, а также коллегам из профильных ведомств за ваш титанический труд. Ваша поддержка сыграла ключевую роль в организации работы фонда», – подчеркнула Жанна Макарова.

Также на совещании обсудили реализацию мер поддержки в регионе. Как сообщил министр труда и социального развития Сергей Мякишев, в области действует комплексная система из более чем 50 видов помощи участникам СВО и их семьям, большинство из которых – региональные программы, реализуемые по губернаторскому плану «На Севере – жить!».

«Главная составляющая социализации к мирной жизни – это трудоустройство. Сегодня мы говорим о возможности открытия собственного дела в рамках социального контракта. Изменения в федеральном и региональном законодательстве позволят бывшим участникам СВО получить до 350 тысяч рублей на индивидуальную предпринимательскую деятельность. Мы совместно с филиалом фонда «Защитников Отечества» отрабатываем конкретные нюансы взаимодействия», – добавил Сергей Мякишев.

Отметим, что по поручению губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области сформирована комплексная программа, охватывающая все сферы жизни – от реабилитации и содействия занятости до организации досуга и заботе о детях участников СВО. Кроме того, по инициативе главы Заполярья для участников СВО в регионе реализуется кадровая программа «Герои Севера», направленная на подготовку кадрового резерва для работы на посту муниципальных и государственных служащих, а также в коллективах ключевых организаций на территории области.

Участники совещания договорились усилить межведомственную коммуникацию для дальнейшего повышения эффективности и адресности предоставляемой помощи, сделав её ещё более своевременной и соответствующей актуальным нуждам защитников Отечества и их близких.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560590/#&gid=1&pid=5

