В Мурманской области действует комплексная система поддержки молодёжи

В настоящее время доступны 44 меры поддержки, открывающие широкие возможности для самореализации в науке, культуре, спорте и общественной жизни.

Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, в 2025 году программами поддержки воспользовались более 40000 молодых северян. Среди достигнутых результатов стоит отметить, что свыше 1000 человек получили стипендии и гранты губернатора Мурманской области. Сотни молодых людей приняли участие в крупных региональных и федеральных мероприятиях, а многие стали победителями грантовых конкурсов, получив финансирование на развитие собственных проектов.

Особая поддержка оказывается молодым учёным: для них действуют социальные меры, в том числе жилищные программы и компенсация аренды жилья.

Полная информация о мерах поддержки размещена на портале «Молодая Арктика».

В Апатитах координацией молодёжной политики занимается Молодёжный центр. Это площадка, где молодые люди могут получить консультационную и организационную поддержку, познакомиться с талантливыми сверстниками, узнать о актуальных событиях и возможностях для самореализации. Специалисты центра помогают с трудоустройством и профориентацией, организуют форумы и слёты, курируют волонтёрские проекты. Например, в декабре 2025 года в Молодёжном центре после длительного перерыва состоялась дискотека. Мероприятие собрало энергичных подростков, которые провели время в кругу сверстников, зарядились позитивом и поделились друг с другом настроением и энтузиазмом.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/536919/#&gid=1&pid=1