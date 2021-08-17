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Мурманская область. Арктика (16+)17.08.21 11:30

В Мурманской области действует ряд мер поддержки для молодых предпринимателей

Тема развития молодёжного предпринимательства стала вчера одной из ключевых на оперативном совещании в региональном правительстве. В настоящее время молодым бизнесменам доступны как финансовые меры поддержки, так и образовательные программы.

«Завтра будут подведены итоги регионального конкурса «Молодой предприниматель России», победители которого будут представлять нашу область на федеральном уровне. Всем участникам желаю удачи, – отметил Андрей Чибис. – Сегодня мы уделяем особое внимание поддержке молодых предпринимателей. Важно, чтобы наши молодые и активные ребята имели возможность развиваться. Это и «Гектар Арктики», заявки на который подали уже более 1300 человек, и возможность получить статус резидента Арктической зоны, и губернаторский стартап, и грант до 1 млн рублей на приобретение франшизы».

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова рассказала, что в настоящее время основной образовательной программой является федеральная программа «Азбука предпринимателя». Она предназначена в том числе и для молодых, или потенциальных, предпринимателей. В этом году мероприятия в рамках этой программы проводились в период с 17 по 21 мая, их участниками стали восемь северян.

Также реализуется региональный образовательный проект – областной тренинг-курс «Шаг за шагом». В этом году он состоялся в период с 12 апреля по 11 мая. Участие в нём приняли 47 человек из шести муниципалитетов Мурманской области.

«Образовательный проект создан для того, чтобы повысить интерес молодого населения Мурманской области к предпринимательству, помочь начинающим предпринимателям. Также прохождение тренинг-курса является обязательным условием для участия в муниципальных и региональных конкурсах грантов для тех, у кого нет высшего образования», – пояснила Ольга Кузнецова.

В Мурманской области реализуются и такие информационные и образовательные программы, как молодёжный предпринимательский форум «Я в деле» и медиапроект «PROБизнес».

Вице-губернатор подчеркнула, что молодым предпринимателям доступен и целый ряд финансовых мер поддержки. Особой популярностью пользуется Губернаторский стартап. Так, в этом году на грант подано 143 заявки, из которых 77 – от предпринимателей в возрасте до 35 лет. Также молодым предпринимателям доступен грант на приобретение франшизы.

«В этом году приём документов на получение гранта планируется с 11 октября до 1 ноября, подведение итогов – 12 ноября, – сообщила Ольга Кузнецова. – Также молодые предприниматели, реализующие проекты в сфере туризма, могут получить субсидию от регионального комитета по туризму: до 1 млн рублей – на развитие инфраструктуры и до 500 тысяч – на приобретение оборудования».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  предприниматели могут стать участниками программы «Гектар Арктики» и получить земельный участок на льготных условиях, стать резидентом Арктической зоны РФ, взять микрозайм до 700 тысяч рублей под 4% годовых сроком до 2 лет.

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