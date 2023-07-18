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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.23 16:00

В Мурманской области действуют 23 вида поддержки участников СВО и членов их семей

В регионе из средств областного бюджета на поддержку участников СВО и членов их семей направлено порядка 930 млн рублей. Об этом сегодня на селекторном совещании в правительстве Мурманской области сообщил губернатор Андрей Чибис.

Участники обсудили меры социальной поддержки, оказываемые в регионе военнослужащим, которые принимают участие в специальной военной операции, и членам их семей.

«Наша главная задача – сделать так, чтобы все защитники, которые сегодня на передовой отстаивают интересы нашей страны, чувствовали нашу заботу. На сегодняшний день в Мурманской области действуют 23 вида поддержки участников СВО и членов их семей. Решено 13 тысяч поступивших от них вопросов. Общий объём денежных средств, направленных на предоставление социальной поддержки, составляет порядка 930 млн рублей», – сказал глава региона, открывая совещание.

Андрей Чибис подчеркнул, что участникам СВО и их семьям оказывается единовременная материальная помощь, а также различные меры социальной поддержки.

Так, дети участников СВО обеспечены двухразовым бесплатным питанием в школах, родителям полностью компенсируют оплату за посещение детского сада, северяне в возрасте от 6 до 17 лет имеют первоочередное право на путевки в оздоровительные лагеря, в том числе за пределы области.

Кроме того, участники СВО и члены их семей могут получить бесплатную юридическую помощь, они освобождены от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения платы за ЖКУ и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Мобилизованные и их супруги освобождены от уплаты транспортного налога.

Также в Мурманской области участники СВО и их семьи являются приоритетной категорией программы «Свой дом в Арктике» и могут получить 1,5 миллиона рублей на строительство или приобретение дома или домокомплекта.

Участники СВО, вернувшиеся домой, имеют возможность пройти профессиональную переподготовку, также им оказывается помощь в трудоустройстве.

Студентам колледжей и высших учебных заведений оплачивается проезд к месту проживания и обратно в размере 2 тысяч рублей.

Кроме того, три раза в год студенты смогут полностью компенсировать фактически понесенные ими расходы на поездку домой и обратно всеми видами транспорта общего пользования, кроме такси.

Также студентам компенсируется стоимость проживания в общежитиях, а студентам негосударственных образовательных учреждений выплачивается 5 тысяч рублей ежемесячно на питание.

С 1 ноября 2022 года в Мурманской области по инициативе главы региона Андрея Чибиса работает Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников специальной военной операции. За это время координаторами Центра решено порядка 13 тысяч вопросов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с 30 мая по поручению Президента России Владимира Путина в регионе открыт филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Фонд оказывает помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации и других мер поддержки. Кроме того, ветеранам специальной военной операции, в зависимости от их потребностей, оказывают помощь в получении необходимых лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации, прохождении санаторно-курортного лечения. Ещё одно направление работы фонда – помощь в оформлении документов и присвоение статуса ветерана боевых действий.

Для выстраивания наиболее эффективного взаимодействия каждому заявителю оформляется социальный паспорт. Он позволяет поддерживать в актуальном состоянии информацию о потребностях семьи бойца, отслеживать обратную связь, оперативно отвечать на запросы, планировать мероприятия по комплексному сопровождению.

«Хочу поблагодарить всех координаторов, кто занимается решением поступающих вопросов от участников СВО и их семей. Благодаря вашему вниманию и щепетильности все вопросы оперативно решаются. Обратная связь, которую мы получаем от наших военнослужащих, показывает, что созданные в регионе центры помощи активно и эффективно работают. Наша задача сейчас – не потерять в процессе никакие нюансы, постоянно совершенствоваться, донастраивать системную работу. Очень важно взаимодействовать со всеми структурами, чтобы наши защитники чувствовали абсолютную поддержку и заботу государства», – подчеркнул глава региона.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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