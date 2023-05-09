В Мурманской области действуют ограничения на использование гражданских беспилотных летательных аппаратов

На территории Мурманской области запрещено использование гражданских беспилотных летательных аппаратов с максимальной взлётной массой более 150 грамм без получения специального разрешения. Ограничения установлены в связи с требованиями Указа Президента Российской Федерации, а также с целью усиления охраны общественного порядка и общественной безопасности.

О нарушении правил использования воздушного пространства граждане могут обращаться в правоохранительные органы по телефонам 02 или 102.

Разрешение могут получить территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы и органы местного самоуправления Мурманской области (включая подведомственные им учреждения, юридические лица и индивидуальных предпринимателей, с которыми заключен договор), а также организации, осуществляющие деятельность по добыче и переработке полезных ископаемых, ведущие строительную деятельность, эксплуатирующие объекты энергетики или объекты, представляющие повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды, использующие БВС в границах земельных участков, отведённых под осуществление ими такой деятельности, физические и юридические лица, которые осуществляют фото-видео и аэросъемку в интересах предприятий киноиндустрии и средств массовой информации, а также физические лица, привлекаемые к поисково-спасательным работам.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, выдача разрешения на выполнение полётов БВС осуществляется в органах местного самоуправления Мурманской области, где планируется полёт. Подать заявление на разрешение выполнения полётов БВС необходимо не позднее 10 рабочих дней до планируемого полёта. Решение о выдаче или отказе разрешения принимается в течение 7 рабочих дней.

Кроме того, беспилотные воздушные суда без дополнительного согласования запрещено использовать над территориями объектов, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, военно-промышленного, промышленного, топливно-энергетического комплексов и правоохранительных органов. Данный запрет не распространяется на БВС, которые находятся в собственном пользовании указанных структур.