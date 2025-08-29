Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с педагогами в преддверии нового учебного года. Во время августовского совещания глава региона рассказал о конкретных проработанных мерах поддержки образования, которыми охвачены 90 процентов педагогов Кольского Заполярья.

«В Мурманской области действуют уникальные меры поддержки для работников системы образования и науки. В этом году этот перечень расширен. У нас действуют «полярки» с первого трудового дня. Действует конкурс «Арктический учитель», для победителей предусмотрена выплата до 1 млн рублей. Также существуют доплаты за классное руководство до 31 тысячи рублей. Кроме этого, в Мурманской области есть ежемесячные доплаты педагогам — 10000 рублей для первой категории и 15000 для высшей», — отметил глава региона.

Ключевыми мерами поддержки молодых специалистов и учёных в Арктике являются единовременная выплата в размере 100000 рублей после первого отработанного года, а также гранты до 400 тысяч рублей и именные стипендии губернатора для молодых учёных. Для улучшения жилищных условий предусмотрены две программы: субсидия «Свой дом в Арктике» до 1 миллиона рублей на строительство, а также льготная «Арктическая ипотека» под 2% годовых и «Семейная ипотека» под 6%.

В 2024 году программа поддержки кадров в Арктическом регионе дополняется новыми мерами, направленными на укрепление управленческого звена и повышение статуса педагогов. Так, лучшим управленческим командам муниципалитетов и школ теперь будут выделяться гранты до 750 тысяч рублей, а классные руководители, показавшие высочайшие результаты, смогут получить единовременные выплаты в размере до 200 тысяч рублей. Для руководителей реорганизованных образовательных учреждений вводятся специальные губернаторские доплаты. Кроме того, ежемесячная губернаторская доплата в размере 50 тысяч рублей будет назначена муниципальным руководителям управлений образования.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552454/#&gid=1&pid=1