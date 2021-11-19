В Мурманской области динамику инфляции в октябре определил рост издержек производителей

Годовая инфляция в Мурманской области в октябре 2021 года увеличилась до 7,2%. При этом она по-прежнему оставалась ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе и России в целом (8,1%).

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, рост затрат производителей подтолкнул вверх цены на продовольственные товары. Годовой прирост цен в этом сегменте составил 7,8%. Увеличение расходов аграриев на средства защиты растений, удобрения и упаковку сказалось на темпах прироста цен на помидоры и огурцы. Неурожай картофеля в текущем году привёл к снижению предложения и, соответственно, к подорожанию этого корнеплода. Под влиянием увеличения издержек производителей повысились темпы прироста цен на мясо птицы и колбасы.

В группе непродовольственных товаров годовой прирост цен в октябре повысился незначительно. В условиях дефицита и перебоев в поставках комплектующих в октябре ускорился рост цен на смартфоны, электротовары и бытовую технику. Вместе с тем сдерживающее влияние на динамику цен ряда непродовольственных товаров оказало расширение внутреннего предложения, связанного с введение экспортных пошлин Правительством РФ. В результате снизились темпы прироста цен на металлочерепицу и древесно-стружечные плиты.

Годовой прирост цен на услуги составил 5,3%. Из-за роста стоимости авиационного топлива на фоне увеличения пассажиропотока в регион подорожали авиабилеты.

По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%. С учётом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года она составит 4,0–4,5%.