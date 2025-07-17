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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.25 16:30

В Мурманской области диспансеризацию и профосмотры прошли более 182 тысяч северян

В Мурманской области возможностью проверить состояние своего здоровья в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в первом полугодии воспользовались более 182 тысяч взрослого населения и юных северян. Около 10 тысяч человек направлены на второй этап диспансеризации. Скрининг репродуктивного здоровья прошли 22 тысячи северян.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, профилактические медицинские осмотры и диспансеризация населения – одно из ключевых направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и стратегического плана «На Севере – жить!».

Среди выявленных заболеваний наибольшее количество пришлось на болезни сердечно-сосудистой системы – 62 тысячи, заболевания пищеварительной системы – более 14 тысяч случаев; сахарный диабет – 8410 случаев; болезни органов дыхания – 4673случаев; онкологических заболеваний – 2583 случая, из них 35 случаев с впервые установленным заболеванием.

Во время обследований впервые выявлено около 4 тысяч случаев различных заболеваний, что подтверждает важность диагностики для выявления факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

Регулярное прохождение диспансеризации рекомендовано каждые три года, начиная с 18 лет, и ежегодно после 40 лет. Для населения обеспечена возможность дистанционной записи через интерактивного помощника «диспансеризация» по ссылке: https://t.me/medical_examination_Murmansk_bot, а также прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в вечерние часы и в выходные дни.

В планах до конца 2025 года охватить профосмотрами и диспансеризацией более 564 тысяч северян.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550520/#&gid=1&pid=1

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