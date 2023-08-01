В Мурманской области диспансеризацию и профосмотры прошли более 194 тысяч северян

В Мурманской области возможностью проверить состояние своего здоровья в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в настоящее время воспользовались более 194 тысячи взрослого населения и юных северян. Более 22 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию. Около 11 тысяч человек направлены на второй этап диспансеризации.

Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация населения – одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение».

Данные виды исследований направлены на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и коррекцию факторов риска их развития. Они проводятся бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления.

При проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров впервые было выявлено 16185 заболеваний, в том числе из таких основных групп как: болезни системы кровообращения – 1846; болезни органов пищеварения – 1315; сахарный диабет – 321; болезни органов дыхания – 338; злокачественные новообразования – 51.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, в нашем регионе диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры проводит 21 медицинская организация.

Для граждан обеспечена возможность дистанционной записи и прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в вечерние часы и в субботу.

Фото: https://gov-murman.ru