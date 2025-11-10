В Мурманской области диспансеризацию и профосмотры прошли более 221 тысячи северян

В Мурманской области возможностью проверить состояние своего здоровья в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров за 9 месяцев воспользовались более 221 тысячи северян. Более 28 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию. Порядка 15,7 тысячи человек направлены на второй этап диспансеризации.

Среди выявленных заболеваний наибольшее количество пришлось на болезни сердечно-сосудистой системы – 81 тысяча, заболевания пищеварительной системы – около 18,7 тысячи случаев; сахарный диабет – 10,4 тысячи случаев; болезни органов дыхания – более 6 тысяч случаев; онкологических заболеваний – более 3,7 тысячи случаев. Количество онкопациентов, диагноз которым установлен на ранних стадиях, составляет более 60%.

Регулярные осмотры рекомендованы каждые три года, начиная с 18 лет, и ежегодно после 40 лет. Записаться на диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства, через портал «Госуслуги», в личном медицинском кабинете или через интерактивного помощника «диспансеризация» по ссылке. Для населения обеспечена возможность прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в вечерние часы и в выходные дни.

Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация населения – одно из ключевых направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и стратегического плана «На Севере – Жить!».