В Мурманской области диспансеризацию и профосмотры прошли более 51 тысячи северян

В Мурманской области возможностью проверить состояние своего здоровья в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в настоящее время воспользовались более 51 тысячи взрослого населения. Более 4 тысяч человек прошли второй этап диспансеризации.

Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация населения – одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение».

Данные виды исследований направлены на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и коррекцию факторов риска их развития. Они проводятся бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления.

За 4 месяца 2023 года при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров впервые было выявлено более 10 тысяч заболеваний, в том числе из таких основных групп как: болезни системы кровообращения – 1274; болезни органов пищеварения – 811; сахарный диабет – 261; болезни органов дыхания – 208; злокачественные новообразования – 31.

В регионе диспансеризацию определенных групп взрослого населения и профилактические медицинские осмотры проводят 18 медицинских организаций.

Для граждан обеспечена возможность дистанционной записи и прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в вечерние часы и в субботу.

Более подробную информацию по вопросам записи можно получить в поликлинике по месту прикрепления, отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru