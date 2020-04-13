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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.20 17:03

В Мурманской области дистанционно выбрали «Очаровашку-2020»

Ежегодный конкурс среди юных северянок «Очаровашка» в этот раз прошёл в дистанционном формате. Организатором традиционно выступил Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Главная тема конкурса – «Сказка приходит в твой дом!» – была посвящена 215-летию со дня рождения детского писателя Ганса Христиана Андерсена. Участницами стали 14 девочек в возрасте от 5 до 9 лет из Мурманска, Оленегорска, Кандалакши, Заозерска, Снежногорска, Ревды, Туманного и Островного.

В формате видеоблога маленькие очаровашки рассказали о себе, своих увлечениях и достижениях. В творческом конкурсе девочки предстали перед зрителями в образах героинь сказок Андерсена – Дюймовочки, Принцессы на горошине, Снежной Королевы. Несмотря на юный возраст, в личном портфолио многих конкурсанток уже были  победы в соревнованиях, конкурсах и фестивалях, они занимаются в творческих коллективах и кружках, заботятся о животных и любят проводить время со своими семьями.

Итоги конкурса подвели 12 апреля. Титул «Очаровашка – 2020» получила София Дрожилкина из ЗАТО Островной. Второе место разделили Ксения Бондарчук из Снежногорска и Мария Сколова из Оленегорска. Третье место получили две мурманчанки – Елизавета Ларченко и Виктория Бучнева.

 

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