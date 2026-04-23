В Мурманской области для многодетных семей участников СВО планируется продлить срок реализации единовременной денежной выплаты взамен земельного участка

В Мурманской области внесены изменения в условия предоставления единовременной денежной выплаты, предоставляемой взамен земельного участка, для многодетных семей, в составе которых есть участник СВО. Об этом рассказали в региональном Министерстве строительства.

«К сожалению, всё чаще судьба вносит коррективы в нашу жизнь, особенно, если близкие в это непростое время защищают Родину в зоне СВО. Поэтому было принято решение продлить для таких многодетных семей срок реализации единовременной денежной выплаты, предоставляемой на улучшение жилищных условий взамен земельного участка, с 9 до 24 месяцев. Продление станет возможным, если есть объективные документально подтверждённые обстоятельства, препятствующие выполнению условий этой меры поддержки в срок», — отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Как отмечает региональное Министерство строительства, с 2020 года многодетные семьи Мурманской области могут получить взамен земельного участка единовременную денежную выплату. Эти средства можно направить на оплату первоначального взноса по ипотеке, погашение основной суммы долга и оплаты процентов по жилищному кредиту, приобретение или строительство индивидуального жилого дома на территории Мурманской области, а также на приобретение квартиры или платёж по договору участия в долевом строительстве жилья. Мера поддержки носит исключительно заявительный характер. С 2025 года сумма единовременной денежной выплаты составляет 500 тысяч рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566313/#&gid=1&pid=1