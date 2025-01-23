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Мурманская область. Арктика (16+)23.01.25 15:30

В Мурманской области для осуждённых созданы все условия, чтобы встать на путь исправления

Специалисты уголовно-исполнительной системы региона подвели итоги за прошлый год. В традиционном заседании коллегии УФСИН России по Мурманской области приняли участие заместитель губернатора Мурманской области – министр региональной безопасности Мурманской области Артём Долгов, первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко, главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, представители областного суда, прокуратуры, следственного комитета, МЧС, Росгвардии, УФСБ, общественных организаций.

Отмечалось, что в целях ресоциализации осужденных через обязательное привлечение их к труду на территории области функционируют два исправительных центра и два участка. В 2024 году в рамках взаимодействия с бизнес-сообществом заключены соглашения с предприятиями, в которые трудоустроено 100% из числа осуждённых, подлежащих к привлечению к труду. На базе УФСИН действует шесть центров трудовой адаптации осужденных. В числе выпускаемой предприятиями продукции – швейные изделия, спецодежда, пиломатериалы, мебель, тарная продукция и товары широкого потребления, выполнение ремонтно-строительных работ.

Также в прошлом году началась реализация программы по оказанию помощи лицам, освободившимся из учреждений уголовно-исполнительной системы и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Подписаны соглашения с субъектами пробации в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты и социальной помощи. В декабре 2024 года, в сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Другой Формат» открылся первый центр, рассчитанный на 28 человек.

Комментируя итоги заседания, Владимир Мищенко отметил, что в Мурманской области проводится большая работа по поддержке северян, попавших в сложные ситуации:

— Сюда можно отнести и тех, кто отбывает наказание в исправительных учреждениях на территории региона. Для осуждённых созданы все условия, чтобы встать на путь исправления, обучаясь какому-либо ремеслу или получая дистанционно образование. Ещё один важный момент – реализация федерального закона о пробации. По сути, это возврат к практике, которая успешно применялась в советские годы по воспитанию и поддержке оступившихся граждан, но имеющих желание исправиться и, возможно, начать жизнь сначала. Дума в декабре одобрила в окончательной редакции соответствующий проект регионального закона.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31673/

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