В Мурманской области для потенциальных грантополучателей проведут обучающие сессии

На следующей неделе состоятся два прямых эфира с руководителями органов исполнительной власти региона, на которых расскажут о том, какие проекты нужны сейчас Мурманской области, что полезного можно организовать для региона и как получить грант на реализацию молодежных инициатив в 2023 году.

Обучающие сессии проведут в медиацентре регионального центра развития добровольчества и поддержки молодёжных инициатив.

13 февраля, в понедельник, председатель комитета молодежной политики Мурманской области Егор Хаценко расскажет о том, какие проектные направления актуальны сегодня для молодёжи.

16 февраля, в четверг, министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев расскажет о том, как проекты молодых северян могут принести пользу жителям региона.

Трансляции пройдут в официальном сообществе Регионального центра в социальной сети «ВКонтакте». Во время трансляции у зрителей будет возможность задать вопросы по теме встречи в комментариях.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, также будут организованы трансляции по проектной деятельности в сфере волонтёрства, информационному сопровождению проектов, опыту реализации грантовых проектов в регионе и другие.