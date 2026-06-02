В Мурманской области для участия в проекте «Сила Севера — в людях» подано более 500 заявок

В Мурманской области продолжается приём заявок на участие в региональном проекте «Сила Севера – в людях». По состоянию на начало июня поступило уже более 500 заявок от жителей региона в различных номинациях. Об этом в ходе оперативного совещания сообщила инициатор проекта, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

Проект реализуется при поддержке губернатора Андрея Чибиса и рассказывает о заслугах и вкладе северян, которые каждый день меняют жизнь к лучшему.

«Для меня очень важно, что инициатива получила поддержку губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Это значит, что тема уважения к человеку труда становится частью региональной повестки», – отметила Татьяна Кусайко. Она также подчеркнула, что отдельное внимание уделяется юным жителям: «В Мурманской области немало детей и подростков, которые добиваются серьезных успехов в учёбе, творчестве, спорте и науке. Для них создана специальная номинация «Дети Арктики», ведь именно за ними будущее не только нашего региона, но и всей российской Арктики».

Приём заявок на участие продлится до 30 июня. Выдвинуть кандидатуру может любой желающий, заполнив анкету на портале «Наш Север».

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, голосование за финалистов пройдёт с 1 июля по 15 августа. Важно, что победителей выберут сами жители региона путем голосования. Участниками могут стать труженики, общественники, активные юные северяне, предприниматели, многодетные семьи, защитники Родины, творцы и многие другие категории.

Проект посвящён людям, чьим трудом, талантом и инициативой создаётся настоящее и будущее Мурманской области. Приглашаем северян рассказать о тех, кем может гордиться наш регион.

