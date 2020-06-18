В Мурманской области днём ожидается местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 18 июня Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием поля повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается, среднесуточная температура воздуха на 4-6° выше нормы. Во второй половине дня 18 июня к нашему региону подойдут атмосферные фронты: по западным и южным районам области пройдут дожди, местами возможны грозы. 19 июня по Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный ночью, понижение температуры воздуха.

Сегодня, 18 июня, будет переменная облачность. Ночью без осадков, днём местами дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +5+11°, днём +21+26°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

18 и 19 июня по Мурманской области, за исключением Кандалакшского и Терского районов, ожидается IV-V региональный класс пожарной опасности.