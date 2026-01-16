В Мурманской области до 26 января продолжается голосование за инициативы в рамках программы «На Севере – твой проект»

С 30 декабря 2025 года по 26 января 2026 года на портале «Наш Север» (https://nashsever51.ru/initiatives) в разделе «Активный житель», во вкладке «Инициативы» проводится онлайн-голосование за предложенные проекты губернаторской программы «На Севере - твой проект».

После процедуры голосования муниципалитет формирует пакет документов и представляет его в министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области для организации конкурсного отбора. Проекты-победители, предлагаемые для реализации в 2026 году на территории городов и посёлков региона, будут определены до 20 февраля. Информация о проектах, принятых к реализации, будет размещена на официальном сайте министерства (https://mingrad.gov-murman.ru/?ysclid=mkfagakwdo48135935).

В рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» с 2020 года на территории всех муниципальных образований Мурманской области реализованы 448 инициатив жителей региона. В 2025 году поступило 253 заявки, каждая из которых направлена на улучшение городского пространства и повышение уровня комфорта для местных жителей.

Напомним, что программа «На Севере – твой проект» на территории региона осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560554/#&gid=1&pid=1