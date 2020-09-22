В Мурманской области до конца года будет утверждена программа развития придорожного сервиса

До конца года правительство Мурманской области разработает программу развития придорожного сервиса, которую планируется реализовать в течение двух лет. Об этом сегодня заявил губернатор Андрей Чибис в ходе осмотра территории нового заправочного комплекса региональной сети «ВИТЭК» в ЗАТО г.Североморске.

При строительстве АЗС были применены самые высокие требования к качеству оборудования – от топливораздаточных колонок до гриля. Ранее автозаправочные станции такого уровня в ЗАТО Североморске отсутствовали.

«Принципиально важно, чтобы этот подход, когда красиво, чисто, стильно, вкусно, был четко транслирован на программу развития придорожного сервиса в Мурманской области. Очевидно, что в регионе этого не хватает. Наша цель сделать так, чтобы жители и туристы могли получить качественную услугу», – конкретизировал задачу Андрей Чибис.

Новые объекты придорожной инфраструктуры должны улучшить качество сервиса и стать важным дополнением к развитию туризма в области и появлению новых туристических маршрутов и локаций.