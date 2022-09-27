В Мурманской области доля инновационно-активных организаций в 2021 году составила 10%

По итогам 2021 года, в Мурманской области доля инновационно-активных организаций среди общего числа обследованных организаций (без субъектов малого предпринимательства) составила 10 процентов, что чуть выше показателя 2020 года.

Как сообщает Мурманскстат, среди инновационно-активных организаций 19 процентов осуществляли технологические инновации, то есть усовершенствовали или разрабатывали новые продукты и услуги, а также процесс и способ их производства.

Затраты на инновационную деятельность составили 1,4 миллиарда рублей, основным источником финансирования стали собственные средства организаций (80 процентов от общей суммы).

Диаграмма: https://murmanskstat.gks.ru/news/document/180905