В Мурманской области доля убыточных организаций сократилась на 0,8 процентного пункта

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в 2021 году». Как сообщает статистическое ведомство, в январе–ноябре 2021 года 162 организации (63,5% от общего количества) получили прибыль в размере 410,7 млрд рублей, 93 организации (36,5%) имели убыток на сумму 9,0 млрд. рублей.

За этот период доля убыточных организаций по сравнению с январём–октябрём 2020 года сократилась на 0,8 процентного пункта и составила 36,5%.

По состоянию на конец ноября 2021 года суммарная задолженность по обязательствам организаций снизилась по сравнению с уровнем на конец ноября 2020 года на 1,0%, по сравнению с уровнем на конец октября 2021 года увеличилась на 8,8% и составила 611,6 млрд. рублей, из неё просроченная – 15,9 млрд рублей, или 2,6% общей суммы задолженности (на конец ноября 2020 года – 7,5%, на конец октября 2021 года – 2,7%).

Кредиторская задолженность по состоянию на конец ноября 2021 года составила 243,9 млрд рублей, из неё просроченная – 15,3 млрд рублей, или 6,3% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец ноября 2020 года – 14,6%, на конец октября 2021 года – 6,5%).

Дебиторская задолженность по состоянию на конец ноября 2021 года составила 312,6 млрд рублей, из неё просроченная – 25,3 млрд рублей, или 8,1% от общего объёма дебиторской задолженности (на конец ноября 2020 года – 8,1%, на конец октября 2021 года – 8,9%).