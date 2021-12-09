В Мурманской области доля убыточных организаций сократилась на 0,8 процентного пункта и составила 38,1%

В Мурманской области в январе-августе 2021 года 156 организаций (61,9% от общего количества) получили прибыль в размере 298,6 млрд рублей, 96 организаций (38,1%) имели убыток на сумму 5,8 млрд рублей. Как сообщает Мурманскстат, в январе-августе текущего года доля убыточных организаций по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократилась на 0,8 процентного пункта и составила 38,1%.

По состоянию на конец августа 2021 года суммарная задолженность по обязательствам организаций нашего региона снизилась по сравнению с уровнем на конец августа 2020 года на 10,6%, по сравнению с уровнем на конец июля 2021 года возросла на 0,8% и составила 558,5 млрд рублей, из неё просроченная – 16,3 млрд рублей, или 2,9% общей суммы задолженности (на конец августа 2020 года – 23,1%, на конец июля 2021 года – 3,2%).

Кредиторская задолженность по состоянию на конец августа 2021 года составила 239,7 млрд рублей, из неё просроченная – 15,8 млрд.рублей, или 6,6% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец августа 2020 года – 44,7%, на конец июля 2021 года – 7,3%).

Дебиторская задолженность организаций Мурманской области по состоянию на конец августа текущего года составила 250,5 млрд рублей, из неё просроченная – 22,3 млрд рублей, или 8,9% от общего объёма дебиторской задолженности (на конец августа 2020 года – 10,9%, на конец июля 2021 года – 8,7%).