В Мурманской области доля убыточных организаций сократилась на 1,9 процентного пункта и составила 36,9%

Как отмечает Мурманскстат в докладе «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-ноябре 2021 года», в январе–октябре 2021 года 161 организация (63,1% от общего количества) получила прибыль в размере 376,9 млрд рублей, 94 организации (36,9%) имели убыток на сумму 7,9 млрд рублей.

В январе–октябре прошлого года доля убыточных организаций по сравнению с этим же периодом 2020 года сократилась на 1,9 процентного пункта и составила 36,9%.

По состоянию на конец октября 2021 года суммарная задолженность по обязательствам организаций снизилась по сравнению с уровнем на конец октября 2020 года на 10,1%, по сравнению с уровнем на конец сентября 2021 года – на 6,8% и составила 562,3 млрд рублей, из неё просроченная – 15,4 млрд рублей, или 2,7% общей суммы задолженности (на конец октября 2020 года – 8,0%, на конец сентября 2021 года – 2,6%).

Кредиторская задолженность по состоянию на конец октября 2021 года составила 227,2 млрд рублей, из неё просроченная – 14,7 млрд рублей, или 6,5% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец октября 2020 года – 16,6%, на конец сентября 2021 года – 5,4%).

Дебиторская задолженность по состоянию на конец октября 2021 года составила 282,9 млрд рублей, из неё просроченная – 25,1 млрд рублей, или 8,9% от общего объёма дебиторской задолженности (на конец октября 2020 года – 8,1%, на конец сентября 2021 года – 7,8%).