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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.22 15:15

В Мурманской области доля убыточных организаций увеличилась на 3,4 процентного пункта и составила 39,5%

Мурманскстатом опубликован доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-марте 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней и внешней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, заработной плате, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, в январе – феврале 2022 года 144 организации (60,5% от общего количества) получили прибыль в размере 96,6 млрд рублей, 94 организации (39,5%) имели убыток на сумму 7,7 млрд рублей.

За два первых месяца текущего года доля убыточных организаций по сравнению с январём–февралём 2021 года увеличилась на 3,4 процентного пункта и составила 39,5%.

По состоянию на конец февраля 2022 года суммарная задолженность по обязательствам организаций увеличилась по сравнению с уровнем на конец февраля 2021 года на 8,9%, по сравнению с уровнем на конец января 2022 года уменьшилась на 1,0% и составила 668,6 млрд рублей, из неё просроченная – 15,7 млрд рублей, или 2,4% общей суммы задолженности (на конец февраля 2021 года – 2,0%, на конец января 2022 года – 2,4%).

Кредиторская задолженность по состоянию на конец февраля 2022 года составила 232,0 млрд. рублей, из неё просроченная – 15,2 млрд рублей, или 6,6% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец февраля 2021 года – 3,7%, на конец января 2022 года – 6,3%).

Дебиторская задолженность по состоянию на конец февраля 2022 года составила 412,8 млрд рублей, из неё просроченная – 28,4 млрд рублей, или 6,9% от общего объёма дебиторской задолженности (на конец февраля 2021 года – 9,0%, на конец января 2022 года – 7,7%).

 

 

 

Фото: https://vk.com/murmanskstat?z=photo-188169427_457239783%2Falbum-188169427_00%2Frev

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