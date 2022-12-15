В Мурманской области доля убыточных организаций увеличилась на 5,4 процентного пункта и составила 39,4%

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-октябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения нашего региона.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

В разделе «Финансовые результаты» отчёта статистического ведомства отмечается, что в Мурманской области в январе-сентябре 2022 года 146 организаций (60,6% от общего количества) получили прибыль в размере 277,6 млрд рублей, 95 организаций (39,4%) имела убыток на сумму 17,7 млрд рублей. В январе–сентябре 2022 года доля убыточных организаций по сравнению с январём–сентябрём 2021 года увеличилась на 5,4 процентного пункта и составила 39,4%.

По состоянию на конец сентября 2022 года суммарная задолженность по обязательствам организаций нашего региона увеличилась по сравнению с уровнем на конец сентября 2021 года на 16,4%, по сравнению с уровнем на конец августа 2022 года сократилась на 4,9% и составила 702,3 млрд рублей, из неё просроченная – 15,9 млрд рублей, или 2,3% общей суммы задолженности (на конец сентября 2021 года – 2,6%, на конец августа 2022 года – 2,1%).

Кредиторская задолженность по состоянию на конец сентября 2022 года составила 233,0 млрд рублей, из неё просроченная – 15,7 млрд рублей, или 6,7% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец сентября 2021 года – 5,4%, на конец августа 2022 года – 5,7%).

Дебиторская задолженность по состоянию на конец сентября 2022 года составила 456,0 млрд рублей, из неё просроченная – 43,4 млрд рублей или 9,5% от общего объёма дебиторской задолженности (на конец сентября 2021 года – 7,8%, на конец августа 2022 года – 10,8%).