В Мурманской области доля убыточных организаций увеличилась на 8,1 процентного пункта и составила 45,3%

Как сообщает Мурманскстат, в январе–апреле 2020 года доля убыточных организаций по сравнению с январём–апрелем 2019 года увеличилась на 8,1 процентного пункта и составила 45,3%.

По состоянию на конец апреля текущего года суммарная задолженность по обязательствам организаций нашего региона увеличилась по сравнению с уровнем на конец апреля прошлого года в 2,6 раза, на конец марта 2020 года – на 1,5%, составив 627571,7 млн рублей, из неё просроченная 97446,5 млн рублей или 15,5% общей суммы задолженности (на конец апреля 2019 года – 5,9%, на конец марта 2020 года – 11,8%).

Кредиторская задолженность организаций Мурманской области по состоянию на конец апреля 2020 года составила 344604,0 млн рублей, из неё просроченная – 92936,6 млн рублей, или 27,0% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец апреля 2019 года – 12,6%, на конец марта 2020 года – 20,6%).