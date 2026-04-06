В Мурманской области доля убыточных по отношению к уровню января 2025 года снизилась на 4,6 процентного пункта и составила 49,1%

В январе 2026 года организациями региона получено 25,8 млрд рублей прибыли и 2,8 млрд рублей убытка (в январе 2025 года – соответственно 11,4 млрд рублей и 27,1 млрд рублей).

Как сообщает Мурманскстат, совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций нашего региона на отчётную дату сложился в размере 22,9 млрд рублей прибыли (в январе 2025 года – 15,8 млрд рублей убытка).

В общем количестве организаций доля убыточных по отношению к уровню января 2025 года снизилась на 4,6 процентного пункта и составила 49,1%.